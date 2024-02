In Sardegna vincono Todde e il campo largo | battuta d' arresto per Meloni | cosa ci dice il risultato del voto

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il testa a testa tra Alessandra, candidata del "" di centrosinistra, e Paolo Truzzu, candidato del centrodestra, è andato avanti per tutta la giornata. Perla vittoria è arrivata solo al fotofinish con uno scarto che (a spoglio non ancora ultimato) è di appena tremila voti...

Elezioni Sardegna 2024, risultati finali. Todde batte Truzzu per pochi voti (45,3% contro 45%): È una sfida che si chiude al fotofinish con la vittoria di Alessandra Todde che la candidata del centrosinistra annuncia nel corso di una breve conferenza stampa con un concetto ...ilmessaggero

Elezioni Sardegna: Todde (M5S-Pd) è la nuova presidente della Regione. Ha vinto per 3 mila voti. Smacco per la Meloni: Ribaltone in Sardegna e smacco per la Meloni. Alle Regionali ha vinto pe run pugno di voti la candidata della sinistra Elisabetta Todde, che diventa la prima Presidente donna dell’isola. Sconfitto il ...firstonline.info

Elezioni in Sardegna, finisce il mito di Meloni imbattibile: Ma l'unica via che l'opposizione può percorrere se vuole essere competitiva resta il campo largo La vittoria di Alessandra Todde e della sinistra in Sardegna ... Elly Schlein ha vinto la sua scommessa ...editorialedomani