In Sardegna Meloni sa perdere

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! “Dillo che hai perso! Mettici la faccia!”, ora l’assedio dichiaratorio contro Giorgiada parte di Giuseppe Conte ed Elly Schlein si sta facendo troppo serrato e un po’ puerile. Anche perché, senza arrivare alla cenere in testa, una parte di responsabilità se l’è presa per la sconfitta sarda (aiutata anche da una certa serietà del suo candidato, che ha evitato pose da cattivo perdente e ha tenuto un comportamento molto corretto e rispettoso di un’intelligente etichetta democratica) fino al gesto politicamente saggio di chiamare direttamente lei la neopresidente sarda Alessandra Todde per fare i complimenti e avviare i contatti istituzionali con il governo per lavorare su obiettivi comuni. ...

