(Di martedì 27 febbraio 2024) Paramount annuncia l’anteprima dell’antologia diIn Bloom, dedicata alla giustizia sociale, venerdì 1° marzo. Nel nostro Paese, i cinque titoli saranno trasmessi in Italia sul canale Pluto TV Film venerdì 1° marzo alle 21.30. Quindi, saranno su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), venerdì 8 marzo alle 23.55, e sabato 9 marzo alle 20.30. Dal 14 marzo, poi, In Bloom su Paramount+ e sarà anche su YouTube e sui social media di MTV Shuga. Iescono in prossimità della Giornata Internazionale della Donna e, attraversando paesi, continenti e culture, approfondiscono la complessitàdicon personaggi sull’orlo di momenti decisivi. Per la loro vita, per scelta o per viacircostanze. I dettagli sui cinque ...

‘In Bloom’, un’antologia di cortometraggi sulle questioni di genere delle donne nel mondo: Paramount annuncia l’anteprima dell’antologia di cortometraggi In Bloom, dedicata alla giustizia sociale, venerdì 1° marzo. Nel nostro Paese, i cinque titoli saranno trasmessi in Italia sul canale Plu ...msn

Magic: Nuovi dettagli su Fallout, Assassin’s Creed, Modern Horizons 3, Bloomburrow e Banditi di Crocevia Tonante: Wizards of the Coast il 23 febbraio è giunta nella Città del Vento per il MagicCon: Chicago e ha mostrato carte, illustrazioni e dettagli sui prossimi set di Magic: The Gathering, il gioco di carte ...techgaming

Ender Magnolia: Bloom in the Mist in arrivo su PC, PlayStation e Xbox: Durante il Nintendo Direct: Partner Showcase della scorsa settimana, Binary Haze hanno annunciato il loro prossimo Ender Magnolia: Bloom in the Mist, che è il sequel di Ender Lilies: Quietus of the ...gamereactor