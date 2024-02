‘In Bloom’ | un’ antologia di cortometraggi sulle questioni di genere delle donne nel mondo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paramount annuncia l’anteprima dell’diIn Bloom, dedicata alla giustizia sociale, venerdì 1° marzo. Nel nostro Paese, i cinque titoli saranno trasmessi in Italia sul canale Pluto TV Film venerdì 1° marzo alle 21.30. Quindi, saranno su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), venerdì 8 marzo alle 23.55, e sabato 9 marzo alle 20.30. Dal 14 marzo, poi, In Bloom su Paramount+ e sarà anche su YouTube e sui social media di MTV Shuga. Iescono in prossimità della Giornata Internazionale della Donna e, attraversando paesi, continenti e culture, approfondiscono la complessitàdicon personaggi sull’orlo di momenti decisivi. Per la loro vita, per scelta o per viacircostanze. I dettagli sui cinque ...

