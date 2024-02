Imu | conguaglio per i piccoli Comuni entro il 29 febbraio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il termine per i contribuenti dei 200italiani di adempiere al ricalcolo dell’Imposta Municipale Unica (Imu) per il 2023 è stato prorogato fino al 29senza interessi né sanzioni. Questa decisione è stata presa in seguito alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che ha esteso il periodo per la trasmissione delle nuove tariffe dal 24 ottobre al 30 novembre 2023. Tale proroga ha determinato la necessità per i contribuenti di questi centri di verificare e, se necessario, correggere l’importo dell’Imu dovuta. Lo scorso anno, un totale di 213 amministrazioni comunali, la stragrande maggioranza delle quali con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, hanno omesso di inviare tempestivamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere riguardanti le aliquote dell’IMU da applicare ai propri ...