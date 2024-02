(Di martedì 27 febbraio 2024) “A volte vinco, tutte le altre imparo”: chissà se Giorgia Meloni riuscirà a fare propria la saggezza orientale che trasuda da questo antico proverbio giapponese. La vittoria, infatti, notoriamente inebria d’un’ebbrezza che annebbia, e ultimamente Meloni ha vinto molto. Ha vinto imponendosi, ha di conseguenza governato con lo stesso metodo che l’ha condotta alla vittoria. Ha scelto ministri e candidati sulla base della fedeltà più che della capacità, ha trattato gli alleati con spirito autoritario più che con autorevolezza. È stata presa dalla hybris, sentimento tipicamente occidentale che nella Grecia antica era attribuito agli uomini che osavano sfidare gli dei ritenendo di averne acquisito i poteri. Uomini che, fatalmente, prima o poi scontano nella sconfitta la loro protervia. In attesa dei risultati del test abruzzese che si svolgerà il 10 marzo, l’esito del voto in Sardegna ...

Sanremo, 6 feb. (Adnkronos) – “Credo che non si debba uscire dalla fragilità , ma si devono trovare degli strumenti per gestirle, perché la fragilità è parte ... (calcioweb.eu)

Sono figlio di un piccolo imprenditore di una azienda familiare, ho lavorato come dirigente di una multinazionale del credito per 23 anni, la maggior parte ... (ilfattoquotidiano)

Imparare dalle sconfitte, una lezione per il centrodestra. Scrive Cangini: “A volte vinco, tutte le altre imparo”: chissà se Giorgia Meloni riuscirà a fare propria la saggezza orientale che trasuda da questo antico proverbio giapponese. La vittoria, infatti, notoriamente ine ...formiche

Calcio Serie C. Mister Cudini e Baldini: Maestri di Rimonta e Riflessione – Video integrale e highlights: ìLa tenace rimonta del Foggia sotto la guida di Cudini e l'analisi post-sconfitta di Baldini evidenziano le dinamiche di una partita indimenticabile.infooggi

Guglielmo, il super paziente virtuale. I suoi mali ‘allenano’ i chirurghi: Si chiama Guglielmo (dal nome del suo inventore) ed è l’umanoide del centro di formazione in simulazione di Monterosso. Un top di gamma per Imparare su un manichino come comportarsi in sala operatoria ...lanazione