Il Volo si scioglie? Antonella Clerici | che li ha scoperti | rompe il silenzio | “Cosa devo dire di loro”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilsi? Interviene. Negli ultimi giorni è stato tutto un rincorrersi di voci e segnalazioni sulla fine del noto gruppo musicale. Voci alimentate anche da un litigio avvenuto intta in radio. In particolare Gianluca Ginoble è sembrato orientato a fare qualche cambiamento, mentre Piero Barone lo ha invitato a non parlare per tutto il gruppo ma solo per sé. Un botta e risposta da niente se non fosse per le continue indiscrezioni sulla fine del sodalizio tra Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Si sviluppano così gli approfondimenti, si analizza il carattere di ognuno, idiversi stili di vita e ambizioni, insomma si va a caccia del dettaglio che possa spiegare una possibile frattura. Ora parla lei,...