Il Volo in crisi? | Antonella Clerici | il retroscena sulle tensioni tra i tre tenorini

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme":rompe il silenziovoci di rottura relative al, il trio da lei scoperto e lanciato a Ti lascio una canzone su Rai 1 nel 2009. Dopo la partecipazione all'ultima edizione del festival di Sanremo, sono aumentati i rumors su un loro possibile allontanamento per via di alcuneinterne. E da quel momento i tre colleghi, Piero, Ignazio e Gianluca, sarebbero apparsi sempre più impacciati nelle interviste televisive. "Sono tre ragazzi molto diversi - ha sottolineato lain un'intervista al settimanale Chi - e, avendoli conosciuti, dico che sono divertenti e intelligenti". Intanto, si fanno più insistenti le voci su un loro possibile percorso da solisti dopo tanti anni ...

Antonella Clerici: «A Biagiarelli voglio bene, quel che è successo non è colpa sua. Sanremo Non ci penso.»: In un’intervista che sarà pubblicata domani su Chi, Antonella Clerici smentisce le voci che la volevano alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Su Lorenzo Biagiarelli, che ha detto addio all ...corriere

In conclusione ha fatto cenno a "Il Volo", che secondo le ultime indiscrezioni starebbero vivendo un momento di crisi: "Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme".