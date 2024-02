Il Volo | Antonella Clerici rompe il silenzio sulla presunta rottura

Il Volo si scioglie Parla Antonella Clerici (che li ha scoperti): «Sono molto diversi». Cosa ha detto sulla rottura: Protagonisti a Sanremo con il loro "Capolavoro", i festeggiamenti per i 15 anni di carriera e quella unione inossidabile che hanno tenuto a ribadire in tutte le interviste non sono bastati a Il Volo ...corriereadriatico

Il Volo si scioglie Antonella Clerici (che li ha scoperti): «Sono tre ragazzi molto diversi», ecco cosa ha detto: Protagonisti a Sanremo con il loro "Capolavoro", i festeggiamenti per i 15 anni di carriera e quella unione inossidabile che hanno tenuto a ribadire in tutte le interviste non sono ...ilgazzettino

Antonella Clerici: «A Biagiarelli voglio bene, quel che è successo non è colpa sua. Sanremo Non ci penso.»: In un’intervista che sarà pubblicata domani su Chi, Antonella Clerici smentisce le voci che la volevano alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Su Lorenzo Biagiarelli, che ha detto addio all ...corriere