“Il vestito troppo piccolo” Grande Fratello | per Beatrice incidente hot davanti alle telecamere

(Di martedì 27 febbraio 2024) Incredibile episodio al, conprotagonista improvvisamente di unhot in diretta. I telespettatori, che non si perdono nemmeno un minuto della trasmissione, sono riusciti a captare quel momento e a pubblicare le immagini sul web. Ad accorgersi dell’inconveniente è stato anche Varrese, che ha deciso di fare pure una battuta scherzosa. La concorrente delnon poteva aspettarsi questa situazione, anche seè subito corsa ai ripari cercando di ridimensionare le conseguenze di questohot. Certo, il pubblico ha visto più del dovuto, ma l’attrice ha evitato che questo problema potesse persistere per più tempo. Nessuna reazione da parte del conduttore Signorini. Leggi anche: “Ragazzi, devo ...

Dietro la Foglia di Fico, quando la censura è un'arte: Tutta colpa di quel lavoro di fino che gli venne commissionato nel 1565, dopo il Concilio di Trento, e appena un anno dopo la morte di Michelangelo: coprire con vesti e foglie di fico le nudità del ...ansa

Cagliari-Napoli, Di Napoli: “Mentalmente troppo fragili. Calzona dovrà lavorare giorno per giorno, ma col Barcellona può passare”: troppo poco per vedere un cambiamento radicale ... Per commentare Cagliari-Napoli, Di Napoli, che ha vestito la maglia dei partenopei per due stagioni, è intervenuto in esclusiva a Tag24. Il Napoli ...tag24

Anne Hathaway scherza con Donatella Versace: "Il vestito è troppo stretto, non riesco a sedermi": "A cominciare è stata l'attrice che, al motto di 'Voglio rispettare l'integrità del corsetto', si è distesa sul divano provando ad accavallare le gambe - scrive FanPage - La stilista (Donatella ...r101