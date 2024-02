Il vescovo emerito di Chioggia contro Bianca Berlinguer sugli scontri di Pisa | «Mi piacerebbe fosse aggredita e che la polizia si girasse»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024)«mie che le forze dell’ordine siro dall’altra parte», scrive in un post poi rimosso su Facebook ildi, don Adriano Tessarolo. Nel post di tre giorni fa, il prelato commentava glididello scorso 23 febbraio, dove laha caricato con i manganelli gli studenti durante un corteo pro Palestina. Nell’ultima puntata di «È sempre Carta» su Rete4, la conduttrice aveva espresso solidarietà agli studenti. Così come aveva fatto anche l’arcidi, Giovanni Paolo Benotto, che aveva espresso «profonda preoccupazione per gli ...