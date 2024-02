Il verdetto del giudice sportivo | domenica Forlì scenderà regolarmente in campo a Roma Luiss | solo una sanzione | si gioca al PalaTiziano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La sfida ditrae Pallacanestro 2.015 si giocheràal, casa del club capitolino, con palla a due alle ore 18. È stata così scongiurata l’ipotesi di dover scendere sul parquet suneutro (probabilmente a Veroli, in provincia di Frosinone, ancora più a sud). Gli organi di giustizia sportiva hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla, che si era vista comminare una squalifica di due giornate del proprio palasport al termine della gara casalinga persa contro Orzinuovi. Quando era cioè stata ravvisata una spallata a un arbitro, nel tunnel che porta agli spogliatoi, da parte di un tifoso sceso dalla tribuna. Squalifica che, nella giornata di ieri, è stata ridotta a una sola giornata. Dunque, come consente il ...

'Ora o mai più' lo slogan di attivisti e sostenitori; preoccupazioni diplomatiche per risposta inglese Lui non c'è in aula. Le voci dicono che si è rotto una ... (sbircialanotizia)

Quattro verdetti senza condanna in dodici anni: L'avvocato Fabio Pisillo celebra la quarta assoluzione in dodici anni per Giuseppe Mussari, ex presidente di Banca Monte dei Paschi. La vicenda giudiziaria si intreccia con la storia politica italiana ...lanazione

Sardegna, corsa all’ultimo voto: Truzzu male nelle città Todde vede la vittoria. Lo spoglio a rilento: La sconfitta di Soru che resta fuori dal Consiglio regionale. Per il primo partito è testa a testa tra Pd e Fratelli d’Italia ...corriere

Leclerc pronto al lungo mondiale: «Gestione del tempo importante, 24 gare veramente tante. Il gap dalla Red Bull Venerdì sapremo»: Ventiquattro Gran Premi di Formula 1 per una stagione lunghissima che vedrà il primo verdetto sui rapporti di forza tra i vari team già questo venerdì, con le prime ...motori.ilmessaggero