Il tribunale ha deciso | “Muschio Selvaggio è di Luis Sal | Fedez deve cedere le quote”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non è decisamente un buon periodo per. Dopo la crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni, un nuovo colpo arriva nella diatriba che lo vede contrapposto da mesi all’ex amicoSal sulla proprietà del podcast. Ildi Milano decide su: è diSal. La giudice Amina Simonetti, con ordinanza del 23 febbraio, ha difatti integralmente accolto il ricorso per sequestro giudiziario delledi Doom s.r.l. (società gestita da Annamaria Berrinzaghi, madre di) dallas.r.l., promosso dall’avvocato Nicolò Ferrarini di Modena per conto dellaolve s.r.l, società diSal ...