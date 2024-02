Il Sassuolo ospita il Napoli | la prima di Bigica per ritrovare la vittoria

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) I traders credono molto nei partenopei – Ildeve riprendere a correre . Le quote dei traders sul recupero della 21a giornata Torino, 27 febbraio 2024 –vedono nel recupero del 21° turno di Serie A l’occasione per ripartire. Riscatto necessario per i partenopei, che dalla trasferta di Cagliari di domenica sono usciti con l’amaro in bocca, vista la beffa firmata Zito Luvumbo al 6’ di recupero, per l’1-1 finale. Ilha l’imperativo di vincere contro ilper recuperare terreno per la zona Europa Con l’appuntamento casalingo contro la Juventus in vista, gli azzurri hanno l’imperativo di vincere per recuperare terreno per la zona Europa. Se ilnon ci arriva col sorriso, lo stesso si può dire del. Anche i ...