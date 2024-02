Il Sassuolo a Bigica È la grande occasione

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Stefano Fogliani"L’di valutare altre possibilità c’è stata, ma io qui lavoro bene e sono contento del mio percorso. Allenare i grandi? È un obiettivo, ma diamo tempo al tempo". Il tempo è scaduto, e l’Emiliano(foto) che raccontava al Carlino, un annetto fa, le sua ambizioni, i ‘grandi’ li ha allenati ieri e li allena anche oggi, con vista sul match del Napoli. Comincia da lui il dopo-Dionisi, è a lui che ilha chiesto di indossare i panni del ‘traghettatore’ per portare la squadra, mai così in difficoltà, fuori dalle secche del fondo classifica. Lui che, dopo averli centrati la prima volta nella storia della stagione scorsa, con la ‘sua’ Primavera rincorreva i playoff scudetto, ha salutato i ‘ragazzi’ è si è trasferito al piano di sopra. In A, con ...

In casa Sassuolo è già partita la rivoluzione. Alessio Dionisi non è più l'allenatore della prima squadra neroverde... (calciomercato)

90 minuti di Serie A in due in panchina . Francesco Calzona e Emiliano Bigica hanno rischiato di incontrarsi mercoledì faccia a faccia in campionato da perfetti ... (ilmattino)

Il Mattino- Napoli, Calzona valuta il turn over contro il Sassuolo: Kvaratskhelia verso la panchina! Le probabili formazioni…: “Il Mattino” ha svelato quelle che potrebbero essere le possibili scelte di Francesco Calzona, allenatore del Napoli, in vista del match contro il Sassuolo.gonfialarete

Sassuolo-Napoli, Bigica si gioca la panchina in 90 minuti: È il caso di Emiliano Bigica, ex centrocampista dai piedi buoni con un passato tormentato a Napoli (per via di un brutto e lungo infortunio, lesione del legamento crociato), chiamato due giorni or ...ilmattino

Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Diretta tv: torna Di Lorenzo (Serie A, 27 febbraio 2024): Emiliano Bigica, per le probabili formazioni di Sassuolo Napoli, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, ma con diversi nodi da sciogliere relativi ai nomi degli undici possibili titolari. In porta ...ilsussidiario