?Il sacco di Milano - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'editoriale del direttore Beppe Sala è circondato. Considerato per anni il sindaco più g/amour d'Italia, forse addirittura una risorsa in caso si liberasse il posto di segretario del Pd o capo della sinistra, oggi la sua stella sembra precipitare a velocità sorprendente. Le mani sulla città La Procura indaga su importanti interventi urbanistici autorizzati dal Comune. Ma al di là di presunti abusi e speculazioni, a mostrare tutti i suoi limiti è il «modello» del sindaco Beppe Sala con record di inquinamento, di consumo di suolo, di traffico. E con una qualità della vita in caduta libera. Lo strano caso delle pale di Ravenna Nelle acque della città sull'Adriatico un cantiere offshore per l'energia eolica, dal valore di 1,8 miliardi, è stato affidato a un'azienda dal capitale di soli 10 mila euro. Ma molto vicina ai politici Pd. In borsa con l'elmetto Oltre 2.200 ...