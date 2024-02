Il rock in scaletta con pop e jazz

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’avventura solista dello storico chitarrista dei Punkreas, che porterà in Brianza i suoi pezzi punk-contaminati di funk e reggae. E poi, dal Belgio, il pop di un’artista emergente, che arriverà a Mezzago grazie a un progetto europeo. E ancora, una miscela travolgente di punk e pop, oltre aldi un giovane quartetto. Quattro concerti per un’immersione a mente aperta nella musica. È quanto proporrà questa settimana il Bloom di via Curiel. Gli impianti del centro culturale mezzaghese si accenderanno giovedì alle 20 con il primo appuntamento della rassegna “Freequency - Musica libera da confini“, nata in sinergia con il progetto “Liveurope“, un’iniziativa a livello europeo cofinanziata dal programma Europa Creativa dell’Ue e che ha come obiettivo promuovere la diversità musicale del continente, favorendo la circolazione degli artisti emergenti. ...

