Il punto nascite a Mirandola deve essere riaperto subito

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Probabilmente se fosse stata sotto osservazione, con un’ostetrica accanto forse le cose avrebbero potuto andare in modo diverso. La scelta di chiudere ilnascita di, nel dicembre 2022 è stata drammatica". Sono queste le parole di Ubaldo Chiarotti, portavoce del Comitato ‘Salviamo l’Ospedale della Bassa modenese’ circa la tragedia che ha colpito domenica una coppia di 35enni di. Come noto quello chiuso era l’unicodella Bassa modenese. Oggi le mamme in attesa che vivono nella bassa modenese hanno comedi riferimento il Policlinico o l’ospedale di Carpi, come nel caso della coppia che domenica mattina si è recata al Ramazzini. "Se in provincia di Modena devono arrivare a farne uno soltanto allora che lo facciano ma chiudendo anche quello di ...