Il problema è Hamas | non l’Unrwa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’agenzia delle Nazioni Unite per i palestinesi (Unrwa) non è neutrale e non è in grado di rispettare i valori che richiede un’istituzione dell’Onu. Per qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti