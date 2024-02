Il principe William non si presenta a un evento per «ragioni personali» (e tutti si preoccupano per Kate Middleton)

(Di martedì 27 febbraio 2024) L'erede al trono, atteso a Windsor per una messa in memoria di re Costantino di Grecia, ha avvertito della sua assenza solo all'ultimo momento, scatenando il gossip sulledella scelta. Le condizioni della moglie, però, non sarebbero la causa della rinuncia

