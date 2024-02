Il primo corteo di Sara | Manganellata a 15 anni Volevo farle una carezza Si è ritratta anche da me

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Carlo Venturini PISA Un battesimo che brucia per colpa di unain testa ed al braccio. Per la quindicenne, era la sua prima manifestazione e proprio davanti alla sua scuola, l’istituto d’arte Russoli. Parla il padre che la sera l’ha dovuta portare al pronto soccorso visto che la figlia diceva di avere dolore al braccio ma continuava a negare di essere stata coinvolta nella manifestazione. "Ora lei è ancora sotto shock. Non vuole più andare a manifestare il proprio pensiero, la libertà di esternare la propria opinione. E questo è un ulteriore danno che è stato fatto a mia figlia che partecipava per la prima volta ad una manifestazione pacifica di minorenni". Il padre continua il suo racconto: "La mattina ho ricevuto su whatsapp dei video da un mio conoscente. Ho riconosciuto la scuola. Ho cominciato a chiamare mia figlia. Mi ha ...

