Il prezzo dell' oro impazza senza freni | cosa si nasconde dietro questa impennata misteriosa?

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ti sei mai chiestosta succedendo all'oro negli Stati Uniti? Il suocontinua a salire, nonostante i tassi non siano stati tagliati! Masta realmente succedendo? Scopriamo insieme! Nella settimana appena trascorsa, abbiamo assistito a un fenomeno interessante: nonostante i tassi negli Stati Uniti non siano stati tagliati, il'oro ha registrato un aumento. E ti starai chiedendo, come mai? Quali sono le ragioni? Epossiamo prevedere per il futuro? Recentemente, il governatore Christopher Wallera Federal Reserve ha sottolineato l'importanza di essere prudenti nel ridurre i tassi. Tuttavia, l'oro sembra non averne preso atto e ha continuato ad aumentare il suo ...