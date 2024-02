Il presidente dell’Aia Pacifici | «Dubbi su Napoli-Inter? Bisogna prima sentire i diretti interessati»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questa sera le Iene, programma televisivo di Italia1 torna con l’inchiesta di Filippo Roma sulle ombre del sistema arbitrale italiano.sulle valutazioni e sulle classifiche degli arbitri e l’ipotesi di falsificazione di un verbale ufficiale. Per chiarire meglio la questione, il giornalista delle Iene ha provato advistare il(l’Associazione italiana arbitri), Carlo: «Probabilmente qualche cosa non è andata a buon fine»ha ammesso possibili errori dei verticisul caso dell’arbitro salvato. Lo stesso però doveva essere dismesso e invece continuò la sua carriera da arbitro ancora per qualche anno: «Io sono sempre per la meritocrazia. Probabilmente qualche cosa non ...