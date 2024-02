Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | duro scontro tra Vito e Matteo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 febbraio 2024)in arrivo alPortelli, infatti, come segnalano le, deciderà di incontrareLamantia per chiarirsi con lui, ma tra i due scoppierà un acceso litigio. Ricordiamo che il nuovo contabile del grande magazzino milanese si è perdutamente innamorato della stilista Maria Puglisi, in procinto di sposare. La ragazza si è resa conto di ricambiare l'interesse di Portelli e i due si sono pericolosamente avvicinati. Maria e, in particolare, si sono baciati appassionatamente e la giovane Puglisi è entrata profondamente in crisi. Ad un certo punto, Maria si è resa conto di non poter più nascondere al fidanzato quanto accaduto con il fratello di Marcello e gli ha ...