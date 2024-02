Il nodo Tari in assemblea Ato Rinviato a marzo il duello sull’aumento della tassa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tornano le discussioni in sede di Ato, ente pubblico in ambito di gestione dei rifiuti costituito da 104 Comuni delle province di Siena, Arezzo, Grosseto e Val di Cornia: al centro del braccio di ferro è sempre laffa che il contribuente paga al Comune di residenza, che a sua volta gira l’incasso al gestore unico, Sei Toscana per i servizi di raccolta dei rifiuti e pulizie. Ebbene, dopo due anni diffe invariate, quest’anno siamo all’aggiornamento del costo dei servizi ambientali, così come dettato da Arera, autorità nazionale di regolazione energia reti e ambiente, che ha già annunciato l’incremento delleffe fino al 14%, conseguente all’inflazione che ha fatto lievitare i costi dei materiali e del lavoro. In sede diAto si vota il Pef (piano economico finanziario) ...

