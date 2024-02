Il Napoli rischia di perdere cento milioni tra Champions e Mondiale per club Corsport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilditraper. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Visto che il calcio non è mai stato un istituto filantropico, magari neppure con i mecenati, ora che gli affari si chiamano business, il problema si dilata fin dentro le casse: l’Europa, preferibilmente lasia chiaro, è una forma di ricchezza irrinunciabile, almeno quanto ilperdel 2025. Mettendo assieme i passaporti, ci sono 100di (cattivi) pensieri che frullano nella testa di Adl, che certo non possono essere “addebitati” a Calzona, arrivato appena sette giorni fa, e che comunque rappresentano un tormento esistenziale. ...

Il Napoli rischia di rimanere fuori dall’Europa Cesare – Caro Guido sanguinoso pareggio del Napoli . Un Napoli complessivamente non convincente. La squadra ha ... (ilnapolista)

Manca sempre meno al match di mercoledì tra Sassuolo e Napoli: occhio al cartellino per gli azzurri, in tre rischiano di saltare la Juventus . Il Napoli si sta ... (spazionapoli)

Il Napoli non è stato un miracolo ma ora rischia un lento decadimento . Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ora che il Napoli , la star, s’è ... (ilnapolista)

Gazzetta - La Juventus fa i conti per gli acquisti: Come riferisce Gazzetta, tra gli 80-100 milioni previsti dalla Super Champions e gli eventuali 50 milioni dell’accesso al Mondiale, già ufficiale in caso di eliminazione di Lazio e Napoli con Bayern e ...tuttojuve

Così Kvaratskhelia diventa un problema per il Napoli: Il Napoli sembra essere diventato un'imbarcazione senza bussola e si naviga guardando le stelle. Anzi "la" stella, l'unica presente nel team azzurro: Victor Osimhen. Senza di lui il Napoli fa fatica a ...tuttosport

Giaccherini: "Juve a Napoli con la mente libera, ma occhio alle assenze e allo scarso rendimento di Chiesa...": Emanuele Giaccherini, ex di Napoli e Juventus, è i In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di "Punto Nuovo Sport", è intervenuto . Queste le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha faticato molto nel primo ...tuttojuve