Il Napoli non è stato un miracolo ma ora rischia un lento decadimento Corsport

Poteva passare alla storia come la partita del gol di Rrahmani su assist di Gaetano, ma nella porta, con la maglia e nel momento storico sbagliato. Poi come la ... (ilmattino)

Pessime notizie dopo Cagliari-Napoli di ieri pomeriggio: infortunio pesante per la squadra che lo perderà per diverso tempo. Ieri pomeriggio è andato in scena ... (spazionapoli)

IL FLASH - Rosa Petrazzuolo: "Osimhen determinante in attacco, ma non basta: a Calzona serve tempo per dare la sua impronta al Napoli": Napoli – Una vera e propria doccia gelata per il Napoli il pareggio arrivato nei minuti di recupero della sfida in trasferta contro il Cagliari, quando ormai la rete segnata da Osimhen su assist di Ra ...napolimagazine

Gazzetta su Kvaratskhelia: c'è qualcosa che non va se il Napoli lo sostituisce per provare a vincere: Una situazione davvero difficile per Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Il calciatore georgiano continua ad ... Ma è chiaro che qualcosa non va se, per provare a vincere, c’è bisogno di sostituire ...msn

«Io, attore militante»: ROMA Intransigente, rigoroso, severo come possono esserlo certi napoletani allergici ai punti esclamativi, maledettamente simpatico a dispetto del suo cipiglio. Toni Servillo ritrova Marco D’Amore in ...msn