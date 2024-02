Il maltempo investe il Nord Italia | frane e nevicate

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - L'ondata diche ha investito ilcon piogge abbondanti esta causando, smottamenti e disagi in molte aree, dalla Liguria al Veneto, regione per la quale la Protezione civile aveva diramato l'allerta rossa. In Liguria è stata riaperta, a senso unico alternato, la strada provinciale di Pieve Ligure, interrotta a causa di una frana staccatasi da un terreno privato. I tecnici hanno lavorato tutta la notte dopo che un migliaio di abitanti erano rimasti isolati. Altri smottamenti nei comuni della Spezia (Località Campiglia), Carasco (S. Pietro di Sturla), Genova e Santo Stefano di Magra (via Cisa). Ancora chiusa la statale del Turchino nei pressi di Gnocchetto: la riapertura è prevista per domani, a senso unico alternato. In Veneto si sono ...

