In memoria di Biagio Carlotta : L’eredità di un’icona sartoriale e imprenditoriale, custode di eleganza, passione e umanità, nel cuore di Qualiano La ... (puntomagazine)

Carinaro. Successo per il Pastry chef Luigi Conte di Vanily Patisserie al Salotto delle Celebrità a Sanremo durante il festival della canzone italiana. Vip ... (casertanotizie)

A scuola di pizza negli alberghieri. Protocollo d’intesa tra Pompei e Ferrara: In quell’occasione grande eco ebbe la masterclass "Mani in pasta - L'arte della pizza" con il maestro pizzaiuolo Vincenzo Iannucci, responsabile del team “Pivetti in Pizzeria” nell’ambito del Progetto ...italiaatavola

Il maestro del J-Horror Junji Ito si racconta: arriva in Italia l’autobiografia dell’autore di Tomie: "Perché nonostante tutto il terrore attrae gli esseri umani" si chiede il maestro del J-Horror Junji Ito dopo aver elencato una serie di risposte al titolo della sua autobiografia "Dove nasce ...fanpage

Kung Fu Panda 4: secondo trailer del film: Quest'anno, per la prima volta dopo quasi dieci anni, l'icona della commedia Jack Black torna a vestire i panni di Po, il maestro di kung fu più improbabile del mondo, con un nuovo esilarante e ...corrieredellosport