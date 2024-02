Il lato nascosto della Formula 1 | dove nascono le immagini e il brivido della corsa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il primo impatto dall'esterno è disorientante perché ci si trova innanzi una sorta di bunker dipinto di nero la cui compattezza è violata soltanto dal fascio di luce che si intravede nel piano superiore. A rompere l’incantesimo e svelare la singolarità del luogo, sorto accanto all'ex base aeroportualeRoyal Air Force di Biggin Hill oggi utilizzata per l'addestramento al volo e punto d'approdo per i jet privati, è l'accoppiata tra singola lettera e singolo numero più popolare del mondo sportivo: la1. Non ci sono tracciati né monoposto, eppure è qui che passa tutto ciò che riguarda il più seguito tra i motorsport, una passione che accomuna 1,5 miliardi di fan. Cifra straordinaria, come fuori dall'ordinario è la concentrazione di tecnologia all'interno del Media & Technology Centre, che si trova in un lembo di terra ...