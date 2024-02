Il grande gioco dell’intelligence italiana nell’Africa post-francese

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di martedì 27 febbraio 2024) La notizia della liberazione di tre cittadini italiani rapiti nel 2022 in Mali nella notte tra il 26 e il 27 febbraio ha gettato nuova luce e rinnovate attenzioni sulle manovre dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (Aise) in teatri critici per la sicurezza nazionale. Maria Donata Caivano, Rocco Langone e il figlio Giovanni, che InsideOver.