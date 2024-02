Il Google Play Store continua a evolversi | ecco gli ultimi cambiamenti a farsi vedere

L'app Google Play Libri si rifà il look grazie all'introduzione dell'ultimo design Material You. L'articolo L’app Google Play Libri ottiene l’ultimo design ... (tuttoandroid)

Google ha rilasciato Android Auto 11.4, come scaricare subito l'aggiornamento: Se sul Google Play Store non riuscite ancora a vedere l’aggiornamento di Android Auto, su Softpedia potete scaricare l’apk di Android Auto 11.4.6408 in versione stabile, altrimenti non vi resta che ...auto.everyeye

Google Play Store si aggiorna: nuova splash screen e selettore della versione: In questo periodo Google sembra essere particolarmente attenta al design delle proprie applicazioni, incluso il Play Store. Grazie ad un nuovo aggiornamento, infatti, lo store per le app Android ...gizchina

Come creare un gruppo Famiglia su Google: Il gruppo Famiglia Google rappresenta la soluzione ideale per la condivisione di contenuti e abbonamenti tra diversi servizi. per un’esperienza digitale ottimale.telefonino