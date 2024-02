Firenze, 27 febbraio 2024 – E’ il giorno dell’allerta meteo arancione. L’avviso, diramato dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale per rischio ... (lanazione)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio, la legge n. 16 del 21 febbraio 2024 recante "Istituzione del concorso nazionale per la ... (orizzontescuola)

Il giorno dell'autocritica in casa centrodestra. "Arroganti sulla scelta dei candidati": In più devi stare appresso ai guai del nostro elettorato. Ma ti pare che abbiamo lasciato al suo posto il direttore dell`Agenzia delle Entrate di prima che ha moltiplicato le cartelle esattoriali!».ilgiornale

Grande Fratello, le pagelle: Beatrice Luzzi finalista (voto 9), Buonamici contro l’Odissea (voto 4): Ciò non significa che non meriti tutti i complimenti del caso: dentro dal giorno zero, ha superato ogni tipo di angheria da parte dei coinquilini, continuando a tenere ben salde le redini del gioco se ...corriere

Durata, tassi e rendimenti: perché conviene investire nel Btp Valore: L'emissione di ieri è stata di oltre 5 miliardi e ha superato il valore del primo giorno dell'edizione di ottobre chiuso a 4,76 miliardi. Si tratta di un investimento dedicato alla clientela retail.ilgiornale