Il gas chiude in rialzo dell' 1 | 6% ad Amsterdam

(Di martedì 27 febbraio 2024) Seduta positiva per il gas sul mercato di. i future Ttf, punto di riferimento per il prezzo del metano nel Vecchio Continente, hanno chiuso in'1,6%, a 24,39 euro al megawattora.

Novità in merito al Sabotaggio del gasdotto Nord Stream 1 e 2. La Svezia ha infatti deciso di chiude re le indagini riguardo l'attentato andato in scena lo ... (ilgiornaleditalia)

Bolletta luce e gas, piemontesi tra i più fortunati d'Italia: a Torino dove si è speso meno: chiude la graduatoria la nostra città, Torino, provincia che, nel 2023, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.146 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (692 euro). Bolletta del gas: i ...torinotoday

Borsa: chiude al rialzo mentre vola bitcoin, Milano (+0,46%) brinda con Campari: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Si mantiene forte la domanda del BTp Valore anche nel secondo giorno di collocamento. Al termine [...] ...ildolomiti