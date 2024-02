Il futuro di Sainz non sarà alla Red Bull | “Carlos vuole decidere prima di noi”

F1 | “Sono in una posizione interessante”: l’indizio di Fernando Alonso sul suo futuro: Fernando Alonso confessa di essere "in una posizione interessante" in vista della decisione sul suo futuro in F1.f1ingenerale

F1 2024, la guida al mondiale: i piloti: I 20 che correranno a Shakir sono gli stessi che hanno corso ad Abu Dhabi 2023: un unicum, nella storia della F1. Ognuno in cerca della sua strada: scopriamoli ad uno ad uno ...autosprint.corrieredellosport

Via al Mondiale 2024: Verstappen per il poker. Dal Bahrain ad Abu Dhabi, la guida completa alla stagione: Sabato il primo GP sul circuito di Sakhir, l'olandese favorito per il quarto titolo consecutivo. In attesa di Hamilton, la Ferrari spera di dare filo da ...repubblica