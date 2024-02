Il futuro di De Rossi alla Roma | “Deve ancora sviluppare una sua identità”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 febbraio 2024) Non èchiaro se Desarà riconfermato, ma i tifosi giallolo vedono già come l’allenatore del. Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TvPlay per parlare della propria voglia di rimettersi in gioco, magari come dirigente a Napoli, e deldi Decome allenatore delladopo un inizio così positivo. Daniele De(LaPresse)“Io ho iniziato a seguire Dequando era andatoSPAL“, ha dichiarato Petrachi, “e già si intuiva che avesse la stoffa dell’allenatore“. Secondo l’intervistato, nella sua esperienza da calciatore, Deha avuto ...