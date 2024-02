Il fratello di Emanuela Orlandi accusa Gasparri | “Sta bloccando la Commissione”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono due i nomi che mancano per completare laparlamentare d’indagine che avrà il compito di fare luce sui casi die Mirella Gregori. I nomi sono quelli appartenenti al gruppo di Forza Italia. Ad indicarli dovrebbe essere il capogruppo in Senato, Maurizio, che, al momento, però, fa melina. Mancano due nomi per completare laparlamentare d’indagine che avrà il compito di fare luce sui casi die Mirella Gregori Dopotutto il 9 novembre scorso, quando c’è stato l’ok definitivo al Senato all’istituzione della, il senatore aveva espresso qualche dubbio dicendo che “il Senato e la Camera non possono permettere che diventi un teatrino mediatico, come alcuni programmi televisivi che ...