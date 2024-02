Il dissidente russo Oleg Orlov condannato a due anni e mezzo di prigione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il, figura di spicco della battaglia per i diritti umani in Russia, è statoil 27 febbraio a duedida un tribunale di Mosca per aver contestato l’invasione dell’Ucraina. Leggi

Ucraina: Casa Bianca contraria a inviare truppe. Il Cremlino: “Non è nell’interesse dell’Occidente”: Il dissidente russo Leonid Volkov, amico e collaboratore di Alexei Navalny, si è detto convinto che una protesta indetta per il 17 marzo, giorno finale delle elezioni presidenziali russe, sarebbe ...firenzepost

Omicidio Navalny. Chi accredita Putin Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa: avanzando anche questa ipotesi sulle cause della morte del dissidente russo… Sulla morte dell’oppositore russo, sulle sue cause, sul suo omicidio, sulle implicazioni che in Europa, in America, in ...agenziaradicale

Russia, condannato a due anni e mezzo di carcere il dissidente Oleg Orlov: Russia, condannato a due anni e mezzo di carcere per vilipendio il dissidente Oleg Orlov: aveva criticato l'invasione dell'Ucraina.lettera43