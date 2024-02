Il decreto si compone di 48 articoli | molti e diversi i campi di intervento Viene anche introdotto un bonus per chi | a partire dal 1° aprile 2024 | assumerà un badante per un ultra ottantenne non autosufficiente

(Di martedì 27 febbraio 2024)badanti, patente a crediti per la sicurezza del lavoro, gestione degli alloggi universitari, impegno maggiore verso la digitalizzazione. Sono molte le novità del nuovoPnrr approvato dal Consiglio dei Ministri per accelerare il processo di spesa e per responsabilizzare maggiormente coloro che dovranno utilizzare i fondi, nonché per rafforzare la capacità amministrativa delle istituzioni coinvolte.di, scopriamoli. ...

Concorso Magistratura tributaria: doppia prova scritta nel decreto PNRR: Ancora in elaborazione la procedura di concorso magistrati tributari. Selezione semplificata per gli onorari. Tutti i dettagli e una videolezione gratuita per iniziare lo studio ...fiscoetasse

Piano Transizione 5.0, ecco tutti i dettagli del nuovo incentivo pensato per agevolare il risparmio energetico: Si compone di ben 21 commi – a testimoniare la complessità della normativa – l’articolo 40 del decreto PNRR nel quale il Governo detta le regole del nuovo Piano Transizione 5.0. Il decreto legge sarà ...informazione

"Nuovo" PNRR, via libera a decreto in CdM: Arrivano i dettagli sul piano Transizione 5.0: la bozza del decreto sul PNRR atteso in Consiglio dei Ministri definisce i nuovi crediti d'imposta per le imprese. L'aliquota ordinaria pari ad un ...informazione