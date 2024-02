Il Comune di Campobasso presenta i risultati del progetto Detocs

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 27 febbraio 2024)– Il settore del turismo è particolarmente influenzato dagli effetti del cambiamento climatico, in particolar modo in una regione come il Molise, che offre le sue ricchezze naturali e paesaggistiche come principale punto di attrazione. D’altro canto, le politiche europee, con il “Green Deal” (Patto Verde), indicano precisi obiettivi di decarbonizzazione da raggiungere entro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Giuseppe Conte elogia il sud Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Abruzzo e Molise campioni di eccellenza nel 2019 Il New York Times propone località italiane tra le “mete da visitare nel 2020” Paura in Molise per una bambina scomparsa Terremoto nel cuore del Molise: la provincia dicolpita da una scossa di magnitudo ...