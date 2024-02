Il commissario dell’ex Ilva Quaranta chiede l’insolvenza | la risposta di Arcelor Mittal

(Di martedì 27 febbraio 2024) IlstraordinarioGiancarlo, oggi Acciaierie d’Italia, ha chiesto davanti al giudice della sezione fallimentare di Milano la dichiarazione di insolvenza per l’azienda. Questo permetterebbe di far partire a tutti gli effetti l’amministrazione straordinaria dello stabilimento di Taranto, al centro del contenzioso con, il socio di maggioranza del gruppo.contraria proprio da parte del colosso franco-indiano, che ha invece proposto l’adozione di un concordato. Nella giornata di martedì 27 il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha visitato proprio l’exdi Taranto, ribadendo ai lavoratori l’impegno dell’esecutivo a rilanciare lo stabilimento pugliese. La richiesta di insolvenza ...

