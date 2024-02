Il cammino della prossima avversaria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Analizzato alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, il pareggio ottenuto – tra mille rimpianti – con l’Arezzo ha consentito alla Spal di guadagnare terreno sulle tre squadre che la precedono. Più in generale, tra le ultime otto in classifica, solo la Recanatese ha fatto bottino pieno (contro la Vis Pesaro, e ora è a -2 dalla squadra di Di Carlo), mentre Spal e Fermana hanno pareggiato. Tutte le altre sono rimaste a bocca asciutta, a partire dal Sestri Levante che nel posticipoventottesima giornata è stato travolto 5-1 sul campoCarrarese. Quella disputata allo stadio dei Marmi era una gara particolarmente attesa dalla Spal, che rischiava di partire per Vercelli – dove domenicasi disputerà lo scontro diretto a porte chiuse – a -2 dai liguri. Invece, la Carrarese ha confezionato il miglior regalo ...