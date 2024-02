Il Btp Valore supera i 10 miliardi in due giorni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le sottoscrizioni del Btpno i 10di euro in due. Dopo i 6,44di ordini del primo giorno di collocamento, nella seconda giornata le richieste hanno raggiunto i 3,6di euro. Gli analisti di Citi hanno notato come ieri le sottoscrizioni abbianoto le aspettative, spinte dall'attesa di un calo dei tassi e da un un premio di 25 punti base rispetto al rendimento del Btp di durata analoga, se mantenuto fino a scadenza. Nel caso in cui la domanda si mantenga così forte, secondo Citi il Btppotrebbe raccogliere più di 15di euro.

Partenza di slancio per il Btp Valore anche al secondo giorno di collocamento. ll titolo di Stato, destinato ai piccoli risparmiatori, ha già toccato 1 ... (quotidiano)

Prosegue a gonfie vele il Btp valore . Anche al secondo giorno di collocamento le sottoscrizioni supera no, a metà giornata, i tre miliardi di euro. I contratti ... (quotidiano)

Si è parla to e si parla molto, in questi giorni del Btp Valore , il titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori, complice anche lo spot Tv che ha ... (urbanpost)

Btp Valore, nel secondo giorno richieste per 1,25 miliardi: Gran successo per la terza emissione del Btp Valore. A poco meno di un'ora dall'avvio del secondo giorno di contrattazioni il titolo ha catalizzato richieste per 1,25 miliardi di euro, mantenendo lo ...msn

Btp Valore, perché se ne parla così tanto Ecco le simulazioni: scopri se ti conviene investire: Si è parlato e si parla molto, in questi giorni del Btp Valore, il titolo di Stato destinato ai piccoli risparmiatori, complice anche lo spot Tv che ha suscitato una certa curiosità. Scopriamo perché ...urbanpost

Nonostante le politiche europee per raggiungere l’obiettivo emissioni zero aumentano le persone che comprerebbero un’auto con motore endotermico: A chi conviene comperare i Btp Valore Quali sono i rischi e i vantaggi per i risparmiatori Il ruolo dell’inflazione e i tassi di interesse ...quotidiano