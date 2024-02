Il Btp valore continua la corsa | supera i 3 miliardi

Partenza di slancio per il Btp Valore anche al secondo giorno di collocamento. ll titolo di Stato, destinato ai piccoli risparmiatori, ha già toccato 1 ... (quotidiano)

Che cosa ostacola i sogni di Draghi per l’Europa. Parla Lombardi: Mario Draghi, pochi giorni fa, ha detto qualcosa che difficilmente può essere messo in discussione: l’Europa deve investire se vuole recuperare il terreno perduto e deve farlo subito. Come Con 500 mi ...formiche

BTP valore, secondo giorno: è boom di ordini, sopra 2 miliardi: (Teleborsa) - E' ancora boom di ordini per il nuovo BTP valore, la terza emissione del titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Nel secondo giorno di collocamento è già stato sfondato il ...teleborsa

MEF: BTP valore sfonda il tetto dei 2 miliardi di ordini: Continua il forte successo del nuovo BTP valore, la terza emissione del titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Nel secondo giorno di collocamento, come riporta Borsa Italiana, è già stato ...borse