Il Brescia pareggia ad Ascoli con un guizzo di Dickmann | Rondinelle sottotono

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pareggio di sostanza del, che allunga la sua serie positiva conquistando un punto di indubbio significato in casa di unpiù che determinato. La gara del “Del Duca” ha messo in mostra ripetuti capovolgimenti di fronte, ma la squadra di Maran è rimasta sempre unita, anche quando, nella parte centrale della ripresa, i marchigiani hanno spinto con decisione sull’acceleratore. Parte bene la formazione biancazzurra, che si spinge subito in avanti con Bertagnoli e Galazzi, ma l’azione sfuma. I bianconeri rispondono senza perdere tempo e dopo un paio di spunti ben controllati dalla difesa delle, al 19’ sfiorano il vantaggio con una percussione insistita, che manda al tiro Di Tacchio e Botteghin, ma la rete difesa da Avella, al suo esordio dal 1’, rimane inviolata. Gli ospiti tentano di avanzare il raggio della loro ...