Il Brera sceglie Mazza | Il mio calcio in Mongolia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si può cambiare radicalmente la propria vita a quasi 64 anni? La risposta è affermativa. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ad Andrea. L’ex tecnico, fra le altre, delle giovanili di Brescia e Pergolettese ha recentemente preso un volo che lo ha condotto dall’altra parte del mondo. Direzione Ulan Bator, capitale della. Distanza dall’amata Madonnina: 6919 chilometri. La ragione di una simile traversata non poteva che essere il. "Mi avessero detto qualche anno fa che avrei allenato in Asia, mi sarei messo a ridere. Dopo la fine dell’avventura cremasca, però, avevo voglia di tornare ad allenare e mettermi in gioco. Quando ho ricevuto l’offerta, ci ho pensato un momento e poi ho accettato". Prima del sì, però,si è assicurato che il suo fedele amico a quattro zampe fosse sistemato nel ...

