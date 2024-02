Il Bitcoin supera 57mila dollari per la prima volta dal 2021

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilper ladalla fine delsostenuta dalla domanda degli investitori così come da ulteriori acquisti da parte di MicroStrategy. La valuta digitale ha guadagnato fino al 4,4% raggiungendo i 57.039di ridurre il balzo ed essere scambiato a 56.085a Londra. Il prezzo delè aumentato del 32% dall'inizio dell'anno estendendo il rally alimentato - rileva Bloomberg - anche dall'appetito speculativo per token più piccoli come Etere e Dogemoneta.

Dopo un inizio settimana non dei migliori per le Criptovalute , ieri il prezzo di Bitcoin è salito del 3,51% a 44.042,00 dollari arrivando oggi a 43.774,80 ... (quifinanza)

Che cosa è successo? Buone notizie per gli Hodler che si sono tenuti stretti i loro Bitcoin durante i due anni difficili della valuta digitale: BTC ha supera to ... (periodicodaily)

Bitcoin ($): nuovo spunto rialzista fino a quota 57.000$: L’estate scorsa il Bitcoin si attestava intorno ai 25.000 dollari di valore. Nel corso degli ultimi mesi, però, la criptovaluta ha registrato una crescita significativa, con… Leggi ...informazione

5 altcoin AI pronti per un rialzo simile a quello di Bitcoin: Quest'anno il mercato delle criptovalute ha assistito a una significativa rinascita, segnata dal notevole rialzo di Bitcoin (BTC) che ha superato i 50.000 $ per la prima volta dall'aprile 2022. Ad ali ...msn

Bitcoin sui massimi da 2 anni. Perché la regina delle crypto è in corsa: Bitcoin vola e supera il livello di prezzo di 57.000 dollari, come non accadeva da 2 anni. Cosa succede alla regina della criptovaluta e perché è in corsamoney