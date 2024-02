Il Benevento suona la nona 4-0 al Sorrento | Ciciretti strappa applausi | Nardi illumina la scena

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiVittoria (larga) e secondo posto in classifica davanti Picerno, Avellino e Taranto rimanendo la più diretta inseguitrice della Juve Stabia, sempre a +7 dopo l’1-0 alla Turris. È dolce la notte del “Ciro Vigorito” per unuscito fuori alla distanza e capace di rifilare un sonoro 4-0 al. Sulla gara c’è impresso il marchio di Auteri, che tra il primo e secondo tempo ha operato i cambi giusti, esattamente come era successo a Picerno. Il tecnico di Floridia aveva mandato in campo una squadra con tre pedine diverse rispetto all’ultima esibizione gettando nella mischia Pinato,e Capellini al posto di Talia, Ciano e Terranova. Dopo una buona partenza, ilha sofferto il pressing alto dei rossoneri che hanno imbrigliato la Strega nel reparto mediano soffocando le ...