Il bando ’Casa a zero emissioni’ per la dismissione dei caminetti

(Di martedì 27 febbraio 2024) Per combattere la diffusione delle polveri sottili anche in Valdinievole la Regione Toscana ha attivato undenominatoattraverso cui si può accedere a delle risorse per la trasformazione e la sostituzione di generatori di calore inquinanti e ladi. I contributi sono a favore dei residenti dei seguenti comuni della Piana Lucchese: Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monsummano, Montecarlo, Montecatini, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Porcari e Uzzano. Il beneficio sarà ottenibile fino 3 maggio (maggiori informazioni possono essere trovate sul sito www.sviluppotoscana.it). I contributi riguardano la riqualificazione diaperti e di generatori di calore ...

