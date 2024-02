Ieri in Campania | allarme furti nel Sannio Voragine Vomero | rischio nuovi crolli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, lunedì 26 febbraio 2024. Avellino – Si starebbe stringendo il cerchio intorno al nome del candidato sindaco che il campo largo è obbligato a presentare quanto prima. Un profilo politico, una scelta quasi obbligata visto i tempi stretti verso l’appuntamento con le amministrative dell’8 giugno, oltre la pioggia di no che i partiti della coalizione hanno ricevuto sinora da parte dai vari volti della società civile “corteggiati” per concorrere a sindaco della città. (LEGGI QUI) Benevento – Entrano quasi sempre da un ingresso secondario. Si intrufolano in casa anche in pieno giorno, rubano tutto quello che trovano e poi spariscono. Ormai è psicosi nelper i continuiche si stanno verificando negli ultimi mesi. (LEGGI QUI) Caserta – È iscritto all’Ordine ...

Napoli città dei record, appuntamento con la maratona al 2025: Un cambio di passo che - si fa rilevare - dopo le Universiadi in Campania nel 2019, sta facendo di Napoli una capitale internazionale dello sport anche grazie alla ristrutturazione degli impianti. I ...ansa

Cronaca di Napoli: Un uomo di 66 e' deceduto Ieri sera in un appartamento di Napoli, in via Calata Capodichino, verosimilmente per cause naturali. A chiamare i... Cronache della ...cronachedellacampania

Coldiretti Campania a Bruxelles con 200 imprenditori agricoli: Risposte immediate e concrete: Saranno circa 200 gli imprenditori agricoli della Campania aderenti a Coldiretti che domani partiranno dall’aeroporto di NAPOLI per partecipare alla manifestazione indetta a Bruxelles in concomitanza ...ildenaro